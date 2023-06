Ott Tänak: meil on vaja enne Rally Estoniat kõvasti tööd teha

Keenias tuli ta kuuendaks mäletatavasti kahe purunenud rehvi kiuste. Pärast Thierry Neuville'i diskvalifitseerimist läks Tänakule esikoht punktikatselt ning rallilt lahkus ta kokku 13 silmaga. „Kuues koht ja viis silma punktikatselt on kõiki probleeme arvesse võttes hea tulemus. Mõistagi pole see selline tulemus, mille nimel rallit sõidame, kuid saime siiski arvestatavalt punkte,“ vahendas eestlase sõnu Soome portaal Rallit.fi.

MM-sarja üldarvestuses on Tänak 98 punktiga neljandal kohal, liider Kalle Rovanperä on kogunud 42 silma enam. Hooaja lõpuni on veel kuus rallit. Järgmisena kihutatakse Eestis, kus vastupidiselt Keeniale on kruusateedel võimalik sõita väga kiiresti. „Enne järgmist etappi on meil kõvasti vaja tööd teha. Rally Estoniani pole enam palju jäänud ning seal on kõige tähtsam kiirus. Meil on vaja seda kindlasti juurde saada,“ sõnas Tänak.

Ta tunnistas, et tänavune Rally Estonia võib kujuneda parajaks katsumuseks, sest sarnastel teedel pole nad sel hooajal veel kihutanud. „Muidugi võin kodurallil kõigega riskida. Selles pole kahtlustki. Kuid küsimus on selles, kas see toob parem tulemuse. Ma pole [Ford Pumaga] varem kiiretel rallidel, nagu need on Eestis ja Soomes, varem sõitnud.“

Tänak lisas, et meeskonnal on viimane aeg end käima saada. „Eks ole näha, mis juhtuma hakkab. Kuid ma ei saa öelda, et oleksin seekord kodurallil sõitmisest ülearu vaimustatud. Mul on olnud väga raske aasta, kuid peame järgmisteks etappideks kuidagigi hoogu juurde saama.“