Gambia meister Vjatšeslav Zahovaiko: pärast sellist elukogemust ei ole mul põhjust karta keda kuraditki

„See on üks kõige raskemaid projekte, kus ma olen pidanud olema. Ja et me kõik ellu jäime – see on juba kõva sõna,“ võtab endine Eesti jalgpallikoondislane ja praegune treener Vjatšeslav Zahovaiko kokku oma üheksa kuud kestnud seikluse kauges Lääne-Aafrika väikeriigis Gambias. Seejuures ei jäänud Zahovaiko aga lihtsalt ellu, vaid veelgi enam: tema juhendamisel võitis Real de Banjuli klubi oma ajaloo 13. Gambia meistritiitli.