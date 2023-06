VIDEO | Eesti võitis Euroopa mängudel teise kuldmedali

Medali kindlustas -60 kg klassis võistlev Grents seejuures juba päev varem, kui alistas veerandfinaalis 30 : 25 kreeklanna Christina Zampoura ja poolfinaalis 29 : 28 kodupubliku tuge nautinud Dominika Fileci. Finaalis tuli talle vastu Kocakus, aga ka seal oli Grentsi võim selge – tugevast türklannast sai ta jagu 30 : 27.

Grents võis kullavõidu järel rõõmustada, sest sisuliselt tähendas triumf, et ta ongi Euroopa parim - Muay Thai maailmas on Euroopa mängud vägagi hinnatud võistlus. „Siia pääsesid ainult Euroopa parimad, mitte need, kellel on raha. See on väga suur asi,“ teatas ta. „Enne võistlust ei osanud ma kullast unistada ja võtsin matš-matši haaval. Vaatasin, kuidas esimene läheb ja siis hakkasin järgmiseks valmistuma. Olen isegi üllatunud, et Kocakus finaalis nii passiivne oli.“

Muay Thai ehk Tai poks on – nagu nimigi ütleb – pärit Taimaalt. Seda kutsutakse ühtlasi ka kaheksa jäseme kunstiks, sest nii jalgadele kui kätele on lubatud lüüa ka küünarnuki ning põlvega. Kui varem on Grents treeninud näiteks kodumaise tipu Kevin Renno käe all, siis tema praegune juhendaja Mongkon Kongpan, hüüdnimega Zee, on pärit just Taist.

Zee on matšide ajal Grentsi nurgas ning tema töö hakkab pihta juba enne võitluse algust, kui ta palvetab ja teeb sportlasega omi rituaale. „Tema energia andis mulle väga palju jõudu ja aitas ka mõtted eemale viia.“

Zee ja Grentsi rituaale näeb ka allolevast Team Estonia videost.

Teisipäeval peeti epeevehklemises meeste individuaalvõistlus, kus Eesti parim oli Sten Priinits. Alagrupist edasi pääsenud Jüri Salm ja Ruslan Eskovi võistlus lõppes 64 parema seas, Priinits jõudis ühe ringi võrra kaugemale. Epeevehklemise võistkonnavõistlused toimuvad neljapäeval ja reedel - esmalt tulevad rajale naised, seejärel mehed.