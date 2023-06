Eestlased treenisid juunis nagu suured suusariigid, kuid fluorikeeld võib töö nullida. Rehemaa: hirm on!

Hea on see, et esimene on suuresti Rehemaa (ja sportlaste) enda kontrolli all, halb, et teine kohe üldse mitte. „Võime poisid hästi ette valmistada, oleme Rukal [hooaja esimesel MK-l] kohal ja kurat, üks väga tähtis osa, suuskade ettevalmistus on kuidagi nii lahtine. See võib minna kahele poole: väga hästi või täitsa pekki,“ arutles Rehemaa telefoniintervjuus Õhtulehele.

Mis fluorikeeluga päriselt kaasneb, ei tea täna keegi. Fakt on see, et rikkad, nagu Norra, käivad juba ammu lumel uusi määrdeid testimas. Eestil säärast luksust pole. „Kaugel sellest,“ ütles Rehemaa.

Aga olukord pole ainiti nukker. Esiteks sättis Rehemaa meie parimatele Fischerist viimaste aastate parima diili ja käis ise laos nii-öelda õige liini pealt suuski valimas. Teiseks alustas Eesti koondis ettevalmistust nii, nagu kõik suured suusariigid – lumel.