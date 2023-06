Eesti vehklejate laeks Euroopa mängudel jäi kaheksandikfinaal. Differt: võistkonnavõistluseks jääb viha sisse

Differti sõnul ei tasu individuaalvõistluse järel häirekella lüüa. „Sageli just see, kui keegi ei tee individuaalset tulemust, kajastub võistkonnas parema tulemuse näol. Viha jääb sisse. Ma ei saa öelda, et täna oleks keegi tohutult põrunud. Vorm on väga hea, pigem ollakse väsinud ootamatust EM-ist Plovdivis, sealt tagasireisimine oli hullumeelne. Vaimselt peame kõik puhkama, kaks päeva puhkust tuleb nüüd kasuks,“ ütles ta.