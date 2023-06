ÜLEVAADE | Üle poole autoralli MM-sarja hooajast on sõidetud. Millised on Tänaku tiitlivõimalused?

Möödunud nädalavahetusel toimunud Keenia ralli järel jääb MM-sarja hooaja lõpuni kuus etappi. Kui veel pärast Horvaatia rallit mahtus üldarvestuses esinelik nelja ja -viisik 11 punkti sisse, siis nüüdseks on tiitlikaitsja Kalle Rovanperä teinud konkurentidega sisse arvestatava vahe. Ott Tänak on neljandal kohal, kuid nagu on M-Spordi esisõitja ise terve aasta vältel öelnud – ta otsib endiselt kiirust, mida on siiani pahatihti nappinud.