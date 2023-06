Tuuli Tomingase kaks kuud pärast „täiesti sodi“ õla operatsiooni: karjääri lõpu hirmust sai üllatavalt kiire kosumine

Doktor Madis Rahu oli mõnd tund tagasi opereerinud tema paremat õlga, mille olukord osutus ootamatult kehvaks. Ootamatult seepärast, et Tomingas polnud selleks ajaks veel MRT-uuringu vastuseid kätte saanud – ta oli broneerinud lõikuseaja igaks juhuks.

„Läksin teadmisega, et nad ainult puhastavad,“ meenutas Tomingas, kes vigastas end esmalt märtsikuus joogat tehes ja iseäranis tõsiselt aprillis TT tiimi hooaja lõpu üritusel ujudes.

„Teadsin, et mulle tuleb ilmselt pooletunnine opp, aga ärkasin poolteist tundi hiljem ja olin täiesti segaduses, miks ma nii kaua magasin.“

Põhjuse teatas doktor Rahu: „Sul oli kõik täiesti sodi seal!“

Tomingas esimene emotsioon oli hirm. Ta pelgas, et äkki ongi tippspordiga kõik. Nüüd, kui ta on viimaks jõudnud tipule meeldivalt lähedale – ikkagi MMi 15 km distantsi kuues naine. Esialgne paranemisprognoos oli kuus kuud klausliga, et äkki juuni lõpus saab hakata vaikselt käele koormust andma, aga etteruttavalt võib öelda, et olukord on praegu sootuks parem.

Ta rääkis intervjuus Õhtulehele, kuidas on õnnestunud vaimselt raske aeg üle elada ning millised on olnud edusammud treeningutel. Sekka pajatas ta ka hirmujutu, kuidas parema käe nimetissõrm ja pöial muutusid lasketiirus täiesti tuimaks ega tahtnud kuidagi kosuda.