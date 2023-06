Tattar naasis võimsalt võidurajale: „Viha aitas mul lõpuks pikki putte tabada.“

Möödunud aastalgi seal esikoha saavutanud Tattar sai stardist hästi minema (nelja rajaga kolm birdie't) ega võtnudki hoogu maha. Ringi peale kogunes küll kaks bogey't (üks koos karistusega), aga skoor 57 viset oli ikkagi seitse alla par'i. See tähendas tihedas konkurentsis koos ameeriklanna Emily Beachiga 1.-2. koha jagamist.

Teist võistluspäeva segas torm, mis sundis naised korduvalt pausile, kuniks korraldajad otsustasid, et aitab küll tänaseks. Pooleli jäänud ring jätkus pühapäeva hommikul ning sellele järgnes pikema pausita kolmas ehk otsustav ring.

Tundub, et Tattarit see kõik ülearu ei häirinud. Ta läbis teise ringi 60 viskega (-4), mis oli FPO klassis paremuselt teine tulemus, ja tõusis ainuliidriks, sest Emily Beach tegi koguni 12 viset rohkem ning tagant ei tulnud keegi piisavalt võimsalt järele. Tõsi, Tattari putt kümne meetri raadiusest oli teisel ringil palju kehvem kui esimesel (80% vs. 56%).