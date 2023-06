VÄGEV! Imelist täpsust näidanud Robin ja Lisell Jäätma krooniti Euroopa mängude võitjaks

„Tean, et võime Liselliga võita iga võistluse, kui me hästi laseme. Seda me ka tegime, kuid medalit oli ikka raske võita. Seda enam, et alguses lasime Eesti rekordi, Euroopa rekordi ja siis tead, et järgmises matšis tuleb uuesti lasta ning lõpuks kuld võtta – see on ikka väga äge,“ lisas vend Robin.