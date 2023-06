Kaheksas välisriigis võrkpalli mänginud Oliver Venno: mõned aastad tuleks veel teha, siis peaks olema rahaliselt muretu

Kaheksa välisriiki, 11 erinevat klubi, 16 erinevat võidukarikat – 19aastaselt kodumaa tolmu jalgadelt pühkinud võrkpallur Oliver Venno on kokku pannud karjääri, millist on ette näidata vähestel meie pallimänguproffidel. Mängimise kõrvalt kinnisvaraäriga tegelev Venno võib tõdeda, et on oma elu tänu võrkpallile juba praeguse seisuga enam-vähem ära kindlustanud.