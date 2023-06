Tänak: „Seis on hetkel lihtsalt selline. Peame sellega rahul olema.“

Ott Tänak läheb Keenia rallil viimasele päevale vastu kuuendal kohal. Puhtalt sõitmisega pole M-Spordi piloodil võimalik kellestki mööduda, sama kindel on see, et tagantpoolt keegi teda ei ohusta. Eestlasel on etapil purunenud kaks rehvi, kõike arvesse võttes ta oma tulemuste üle praegu ei kurda.