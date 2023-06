GALERII JA VIDEO | Ajalooline triumf! Murdumatud Eesti vollenaised rühkisid Euroopa kuldkoondiste sekka

Põld tegi taas nii hea servi, et Portugal ei saanud seda kätte, vaid pall tuhises nende vastuvõtja kätest tribüünile. Kõik. Võit. Eesti on finaalis! Uskumatu tagasitulek!

Eesti naiskonna peatreener Alessandro Orefice teatas enne matši, et on püüdnud mängijatele rõhutada, et finaalturniir on lihtsalt osa treeningust ja ettevalmistusest koduseks EM-finaalturniiriks.