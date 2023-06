Mässu keskmesse sattunud Valeri Karpini tööandja: pole vaja oma rahva verd valada, võitleme välise vaenlase vastu!

„Kutid, Wagner, me ei vaja verd! Oleme kõik üks rahvas ja võitleme ühe välise vaenlase vastu. Usume Vene inimestesse ja meie presidenti,“ teatas FK Rostov platvormil VKontakte.

Küllap pole vaja täpsustada, et jalgpalliklubi pidas silmas Ukrainat.

Miks see peaks eestlasi huvitama? Sest Rostovi (ja ühtlasi Venemaa meeste koondise) peatreener on Narvast pärit Valeri Karpin, kes käis detsembri lõpus mitmete meie jalgpallilegendidega õlut joomas, mis omakorda põhjustas Eestis suure skandaali.

Karpingi kommenteeris tänaseid sündmusi, öeldes hommikupoolikul Sport Ekspressile, et Rostovi meeskonna treeninglaager läheb edasi nii, nagu linnas ei toimukski midagi erakordset. „Oleme parasjagu klubi baasis, ma ei tea, mis linnas toimub,“ sõnas ta.

Poleemika Eesti jalgpallurite ja Karpini kohtumise ümber paisus aasta alguses nii suureks, et isegi toonane kultuuriministeerium Piret Hartman mõistis jalgpallurite teo avalikult hukka ning president Alar Karis möönis Õhtulehele, et teema on olemas.