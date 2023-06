Mercedes näeb kurja vaeva, et Verstappen ei lööks Hamiltoni rekordit üle

Tipuni on veel tükk maad minna. Hollandlase järgmine sihtmärk on Alain Prost (51 võitu), seejärel Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) ja viimasena Lewis Hamilton (103). 38aastane britt, kes on seltskonnast ainuke tegevsõitja, usub, et Verstappen võib ta rekordi üle lüüa.

Mercedese meeskonna tehniline direktor James Allison sõnas, et kogu tiim on iga kord pisut nördinud, kui selgub, et nad ei suuda taas Red Bullile konkurentsi pakkuda. Samas olla tohutult põnev end tagasi pildile võidelda.