Kerr Kriisa otsis uut ülikooli – kuid jäi siiski Lääne-Virginiasse

„On olnud hullumeelne ja tegus nädal,“ sõnas Kriisa ESPNile. „Mul on juhtunu pärast väga kahju, sest ootasin väga treener Hugginsi käe all mängimist. Huggs jääb alati mu semuks. Oled teda tundnud vaid mõned kuud, aga ta on kõige siiram mees, keda olen iial kohanud.“

Eestlane lisas, et on avatud ka Lääne-Virginiasse jäämisele, kui sealse olukorra kohta saabub rohkem selgust. „Praegu sisenen portaali ja tahan asjad selgeks saada võimalikult ruttu.“

„Toetus ja armastus, mida Mountaineeri fännid on mulle ja meeskonnale viimase kahe kuu jooksul näidanud, on võrreldamatu. Mul on vedanud, et saan Morgantowni koduks nimetada,“ kirjutas Kriisa Twitteris. „See meeskond soovib midagi väga erilist korda saata ja mul on hea meel sellest osa saada.“