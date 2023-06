Kerr Kriisa otsib uut ülikooli

„On olnud hullumeelne ja tegus nädal,“ sõnas Kriisa ESPNile. „Mul on juhtunu pärast väga kahju, sest ootasin väga treener Hugginsi käe all mängimist. Huggs jääb alati mu semuks. Oled teda tundnud vaid mõned kuud, aga ta on kõige siiram mees, keda olen iial kohanud.“