Kristin Tattar: enam mind ei huvita, kui inimesed ütlevad, et mängin igavat golfi

Võistluseelsel pressikonverentsil peatus intervjueerija pikemalt viskevalikute teemal ja sellel, et Tattar mängib tema ja veel mõne vaatleja hinnangul niivõrd igavat golfi. Küsija pidas silmas, et eestlanna ei mängi ülearu palju nurkadega ega tee nii-öelda vallatuid viskeid.

„Kui vise õnnestub nii, nagu tahan, siis pole igav,“ vastas Tattar. „Muidugi on lõbus visata krutskiga viskeid, aga mul pole probleemi mängida igavat golfi. Saan aru, et seda võib olla igav vaadata, aga see on toonud mind nii kaugele. Kui see töötab, siis pole midagi parandada.“

Ta lisas, et eelmise aasta küünarnukivigastus aitas säärasele mõtteviisile palju kaasa. Tagantkäevise tegi haiget, seega kasutas ta seda vaid vältimatuses olukordades. Enamasti lennutas ta kettaid eestkäega.

„Mõned aastad tagasi tundsin, et pean tõestama, et oskan seda või teist viset, aga nüüd mind ei huvita. Inimesed võivad öelda: „Jumal küll, sa mängid nii igavat golfi.“ Aga see ei heiduta mind, sest tean, et see viib mind võistlustel parema kohani,“ arutles Tattar.

Samas möönis ta, et kuivõrd käsi on nüüd terve, siis on tal rajal rohkem valikuid, mis pole tingimata positiivne. Nii mõnigi mitmekülgse arsenaliga proff on tunnistanud, et õige otsuse langetamine võib olla paras peavalu.

„Tundsin seda eelmisel nädalal [Dynamic Discs Openil]. Olin agar neid (erinevaid viskeid) proovima, mõneti ajas see mind segadusse. Eelmisel aastal oli äärmiselt lihtne. Mul oligi vaid üks vise, mis ei teinud haiget. Nüüd tunnen, et saan teha seda ja teist. Olukord on natuke erinev,“ rääkis Tattar, lisades, et teeb treeningutel edukalt ka vimkaga viskeid.

„Võistlustel on minu jaoks kõige tähtsam skoor. Tahan teha kõrgeima õnnestumisprotsendiga viskeid, mis toovad mulle kõige tõenäolisemalt võidu.“