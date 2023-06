RASSISMIJUHTUM EESTI – BELGIA MÄNGUL | Eesti koondise tuntud fänn solvas ja räuskas tumedanahalise pealtvaatajaga

„Olen käinud paljudel Eesti koondise mängudel, aga seekord otsustasin esimest korda minna meie fännisektorisse. Olin kuulnud, et sealne olustik on teistsugune, aga mõtlesin: lähen vaatan ära, kui hull see ikka olla saab,“ alustas pealtvaataja Andreas üleeilse kogemuse jutustamist.