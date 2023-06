OTSEBLOGI | Auto paremaks saanud Tänak tõusis Keenias kaheksandaks

Mida pärastlõunast oodata? „Pikk katse võib olla üsna halb. Olen kindel, et seal on palju pehmeid kohti. Teised katsed oli kenad.“



Liider Ogier maadles neljandal katsel tõrkuva hübriidiga. „Peame hommikust kaasa võtma selle, et oleme esikohal. Väga-väga pikk nädalavahetus on veel ees. See valmistab alati pettumust, kui kaotad aega, aga ei saa sinna ise midagi parata. Alustasin viimast katset hübriidiga, aga pärast paari kilomeetrit lõpetas see koostöö. Õnneks oli kiire katse, seega see ei läinud liiga kalliks maksma, sest täiskiirusel ei saa hübriidi niikuinii uuesti laadida. Kaduma läks ilmselt umbes kümme sekundit.“



Rovanperä: „Hommikul oli üsna hea tunne, ausalt öelda. Esimesel katsel olime raskustes, see oli väga kitsas ja üsna libe, kuna joont polnud eest. Palju alajuhitavust. Järgmised kaks katset olid palju kiiremad ja voolavamad. Puhastamine polnud neil nii halb, sain rohkem nautida.“