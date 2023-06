VAHEKOKKUVÕTE | Eesti jalgpallikoondis rühib endiselt vapralt play-off'i suunas, aga kodaratesse on lennutatud nii mõnigi kaigas

Eesti võimalus tuleneb mullusest Rahvuste liiga hooajast. Kuna meil õnnestus D-divisjon Läti ees võita, siis seeläbi olemegi play-off'i ukse taga. Edasine ei sõltu meist endast, vaid tuleb pöidlaid hoida 15 Rahvuste liiga A-divisjoni kuulunud koondisele. Kuna Saksamaa on juba EM-pilet korraldajamaana taskus, siis nemad on „oma“ juba ära teinud. Nüüd on meil vaja, et mainitud 15 koondisest vähemalt 12 jõuaks EM-valiksarja kaudu finaalturniirile (ehk lõpetaks grupi kahe parema seas) ja siis pääsemegi A-divisjoni koondistega play-off'i.