Karol Mets: esimene värav oli tippründaja meistriteos, ülejäänud meie endi apsakad

Olgugi et kõrvaltvaatajatele võis tunduda, et Romelu Lukaku 37. ja 40. minuti väravad sündisid mõlemad maailmaklassi ründaja briljantse soorituse tulemusel, nägi Eesti kaitseliini keskmine mees ja liider tabamustes üsna suuri erinevusi.

„Esimese värava eel olime küll positsioonidest veidi väljas, aga Lukaku ees tuleb siiski kaabut kergitada. Panna üsna suvalise liigutusega pallile varvas ette nii, et see lendab täpselt väravavahile tõrjumatusse poolemeetrisesse auku – see oli tõesti maailmaklassi ründaja meistriteos!“ kirjeldas Mets 1 : 0 tabamust.

Ülejäänud väravate kohta lausus ta aga: „Nendega ei saa me ise mitte mingil juhul rahul olla. Küllaltki kehva kaitsetöö meie poolt – eelkõige just eelnev palliga tegutsemine, kui loovutasime selle ohtlikus tsoonis lubamatult vastasele. 2 : 0 värava eel oli pall kolm sekundit varem veel meie käes. Sellised eksimused valmistavad kõvasti tuska.“

Esimese pooltunni meeskondliku sooritusega jäi karjääris viiendat korda Belgia vastu – kuid esimest puhku kaptenina – mütanud Mets rahule.

„Teadsime, et publikut on palju ja nad on kõvasti meie selja taga. Tahtsime natuke julgemalt mängida ja üldplaanis see õnnestus. Nii enne kui ka kaotusseisus oli pressing korralik. Me ei lagunenud täiesti laiali,“ analüüsis Mets positiivsemat poolt.

Kevade ja suvega suutis Eesti koondis EM-valikgrupi tabelisse hankida kolme mänguga ühe Aserbaidžaanis teenitud viigipunkti. Ees ootab sügis ning esmalt septembris uus kodukohtumine Rootsi vastu.