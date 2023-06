Kontaveidi sotsiaalmeedia kihab: tennisefännid üle maailma on šokis, mängijad kirjeldavad eestlannat suurepärase vastase ja inimesena

Täna sai avalikuks, et Eesti parim naistennisist (WTA 79.) tõmbab seljavigastuse tõttu pärast juulis toimuvat maailma vanimat Wimbledoni tenniseturniiri oma võistlussportlase karjäärile joone alla. Kuivõrd eestlannal on fänne ja toetajaid igal pool maailmas, andis ta sellest täna teada ka oma Instagrami postituses, mille alla on ühe päevaga kogunenud üle 1500 kommentaari. Häid soove ja emotsioone, aga ka kurbust on väljendanud nii eri riikide fännid kui konkurendid.