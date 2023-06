FOTOD | Iseenda ja kellaga võistelnud Taaramäe tegi Mulgimaal karjääri võimsaima eraldistardist sõidu

Ligi 30kraadises leitsakus asusid 36,5 km pikkusel distantsil Eesti meistrivõistluste medalite nimel heitlema 17 meest. Kuna külmetushaiguse tõttu loobus võistlusest Madis Mihkels, Taaramäe meeskonnakaaslane Intermarché – Circus – Wanty tiimist, oli Vaderi hüüdnime kandev Eesti rattaspordi suurkuju peafavoriidiks võidule juba enne starti. Ning poolel võistlusmaal oligi selge, et teistel pole Taaramäele midagi vastu panna: Gleb Karpenko kaotas talle 18,25 kilomeetri vaheajapunktis 50 sekundiga ning Norman Vahtra ühe minuti ja kolme sekundiga. Finišiks oli Taaramäe edu Karpenko ees 1.55 ning pronksimees Vahtra jäi võitjast maha täpselt kahe minutiga. Mis tähendas muuseas seda, et Taaramäe ja Vahtra finišeerisid koos, kuna viimasena lähte saanud Taaramäe sõitis kaheminutilise stardivahe Vahtraga lihtsalt kinni.