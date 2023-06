OTSE: Rasmus Mägi võitis hooaja avavõistluse ja täitis MMi normi!

Teise võistluspäeva sissejuhatuseks teatame, et Eesti naiste 4 x 100 meetri teatevõistkonnas on tehtud üks muudatus. Avapäeval jalavaevusega kimpus olnud Õilme Võro asemel jookseb Diana Suumann.

„Jalg tundub praegu parem kui eile. Tunnen, et problemaatiline piirkond tagareies ikka kisub, kui kõnnin, aga otseselt enam ei valuta, mis on positiivne. Tahaks loota, et tegu on mingi spasmiga, kuid kui Eestisse jõuan, siis lasen igal juhul üle kontrollida. Olen väga palju järjest võistelnud ja võib-olla mängis rolli ka palav ilm. Täna kindlasti minust jooksjat ei ole, aga õnneks on meil sel aastal kõik naised kiired. Saime kenasti Diana minu asemele panna,“ selgitas Võro Õhtulehele, miks ta etteastest loobus.