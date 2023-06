OTSE | Kas Karl Erik Nazarov parandab võistkondlikul EMil taas Eesti rekordit?

Eesti konkurendid on Rumeenia, Ungari, Taani, Sloveenia, Leedu, Bulgaaria, Slovakkia, Läti, Horvaatia, Island, Serbia, Küpros, Moldova, Ukraina ja Luksemburg.

Berendseni sõnul on Eesti koondis tugev. Mõned tipud pidid siiski kõrvale jääma. Näiteks meeste 110 meetri tõkkejooksus puudub meie esinumber Keiso Pedriks, kes käis sisehooaja järel jalaoperatsioonil. Kaugushüppes sai Hans-Christian Hausenberg Jõhvis oma avavõistlusel kirja 7.60, kuid Poolas läheb võistlustulle Henrik Kutberg, kes piirdus samal jõuproovil 7.21ga.

Avapäeval ootame suurima põnevusega nii meeste kui ka naiste sprinti. Möödunud reedel Jõhvis 100 meetri jooksus Eesti rekordi 10,18 püstitanud Karl Erik Nazarov tahab sama hooga jätkata. Kell 20.57 algavas A-jooksus on tal parim hooaja tippmark. Ainult slovaki Jan Volko isiklik rekord on Eesti välejala rekordist viie sajandiku võrra parem.

Õilme Võro viis ülemöödunud pühapäeval Pärnus oma 100 meetri rekordi 11,42-le. Hooaja tippmargi järgi on Tiina Toropi õpilane kell 20.37 algavas A-jooksus paremuselt neljas. Meenutame, et Ksenija Balta Eesti rekord on 11,35.