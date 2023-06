Tenniseliidu peasekretär loodab, et Kontaveit tuleb noortele toeks

Teemapüstitus tõukub mõistagi Anett Kontaveidi tänasest teatest, et ta lõpetab kahe nädala pärast algaval Wimbledoni suure slämmi turniiril karjääri, olles vaid 27aastane. Jah, meil on ka Kaia Kanepi (WTA 98.), aga ta tähistas 10. juunil 38. sünnipäeva, nii et seegi teekond ei kesta enam kaua. Seejärel tuleb WTA edetabelis tükk tühja maad, enne kui leiame Elena Malõgina 324. realt.

„Tootlikkust garanteerida ei ole kuskilt pidi võimalik,“ osutas Hint, kes kuulis Kontaveidi otsuses mõni päev tagasi. „Kaia ja Aneti sünniaastatel on kümme aastat vahet, ka meeste poole peal [Jürgen] Zopil ja järgmisel generatsioonil, kellest oleks võinud tulla, aga ei tulnud, oli kümme aastat vahet. Meil ei ole tehast. Hästi palju on selline rätsepatöö, millega tuleb tegeleda.“