Viljar Voog: Kontaveiti kuus WTA turniirivõitu maailma konkurentsitihedaimal alal on fenomenaalne saavutus

Teisipäevane teade, et Anett Kontaveit lõpetab oma tippsportlase karjääri, ei tulnud kahjuks üllatusena. Pettumusena muidugi, sest alati püsis spordisõbra hinges lootus, et noor sportlane suudab oma tervisemured ületada ja kõige teravamasse tippu naasta. Kuid märgid, et Anetti vaevavad hädad, millest ei pruugi olla võimalik täielikult taastuda, olid õhus juba pikalt.