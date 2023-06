Piinav seljavigastus sunnib Anett Kontaveiti taanduma: „Pärast tennist on ju ka vaja elada!“

Linna peal räägiti juba mitu kuud tagasi, et 27aastane Kontaveit võib varsti tippspordist taanduda, ometi saabus uudis teisipäeva hommikul ootamatult. See polnud emotsioonipuhang. Ta vaagis nii- ja naapidi. Külastas Eesti ja Saksamaa tippfüsioterapeute. Tegi kuude kaupa eriharjutusi. Arutas lähedastega, et näha nende reaktsiooni. Ja proovis samal ajal muudkui treenida ning mängida, et näha, kas selg peab vastu.

Selgus, et ei pidanud. Oktoobri alguses endast märku andma hakanud nimme lülivaheketta degeneratsioon osutus niivõrd tülikaks traumaks, et Kontaveit ei saa enam oma armastatud mängu nautida. Iseäranis siis, kui matš venis pikemaks.

„Tervet mängu pole selg vastu pidanud juba mõnda aega,“ tunnistas ta.

Kuidas Kontaveit oma karjääriga rahule jääb? Mida jääb kõige rohkem, mida kõige vähem igatsema? Mis temast edasi saab?