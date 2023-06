Võidukalt areenile naasnud Heiki Nabi: ma ei saa tippudest olla väga kaugel

Lisaks rääkis märtsis kaks aastat kestnud dopingukaristusest vabanenud Nabi Õhtulehele, kuidas on konkurendid ja kaasvõistlejad temasse suhtunud, mida loodab saavutada septembris MMil ning kuidas on õnnestunud pärast pikka pausi taas vormi koguda. Samuti tunnistas tiitlivõistlustelt kokku kuus medalit võitnud sportlane, et dopingukontrollid panevad ta värisema.

„Sama tunne, mis sel hetkel oli, kui see kõik toona toimus, tuleb sisse. Üritan sellest üle olla, aga kindlasti tekitab see frustratsiooni,“ kurtis Nabi.

Samuti pole tal endal ühelgi hetkel olnud raske astuda sirge seljaga maadlussaali. „Mul pole midagi peljata. Kui ma pole midagi teinud, siis kas ma pean midagi pelgama? See on piisavalt hull, mis minuga on tehtud selle asja käigus. Kuidas seda on menetletud, kuidas on käitutud… ma ei taha nüüd sügavale laskuda, aga ega seda asja ei ole. Pigem küsiks, et kui keegi satub samasse olukorda, ilma et oleks midagi kunagi tahtlikult või üldse mitte teinud, siis kuidas see üle elada ja hakkama saada?“