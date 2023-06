Puder ja kapsad nimega Euroopa mängud. Mis peitub uhke nime taga ja mida oodata Eesti koondiselt?

Vestlusest olümpiakomitee spordidirektor Martti Rajuga selgub, et Poolas toimuv on paras puder ja kapsad. „Poolakad ütlevad, et sulgpallis on Euroopa meistrivõistlused, aga tegelikult ei ole. Sulgpalli alaliit ei anna EMi medaleid välja. Samas poksil on see ainuke Euroopa kvalifikatsioonivõistlus Pariisi olümpiale ehk sellest kõvemaks enam minna ei saa,“ arutles EOK spordidirektor.