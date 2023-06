Eesti esireket Mark Lajal: tennis on ilus ja raske sport, kus igas matšis võivad kõik üksteist võita

Hiljuti suutis 20-aastane Eesti esireket Mark Lajal teha oma senise karjääri parima tulemuse, kui võitis juunis USA-s Little Rockis esmakordselt tennisemaailma teise kõrgeima tasemega ehk ATP Challenger 75 turniiri. Maailma rankingus praegu 235. kohal paiknev tennisist on viimastel aastatel näinud kõvasti vaeva oma vaimse poolega ning muutunud tunduvalt töökamaks. Nüüd ihkab ta pääseda kõrgeima tasemega matšidele (ATP). Aga kuidas on Lajal nii kaugele jõudnud?