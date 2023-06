18aastaselt maailma vallutanud tennisist spordimaailma pahupoolest: vahel ma soovin, et poleks USA lahtiseid võitnud

BBC luges kokku, et Raducanu on viimase poolteise aastaga võidelnud lausa 15 erineva traumaga. Eelmisel aastal jõudis ta küll korraks välja maailma esikümnesse, kuna tal polnud liialt suuri punkte kaitsta, ent siis ootas ees järsk kukkumine. Tänaseks on ta maandunud maailma edetabeli 128. reale ja võitleb randmevigastusega.

„Mul on olnud füüsiliselt väga raske, aga minu jaoks on kohutavalt keeruline ka vaimse poolega toime tulla,“ teatas ta The Timesile antud avameelses intervjuus, kus rääkis ausalt spordimaailma pahupoolest.