Ott Tänak Safari ralli eel: peaasi, et auto ühes tükis püsib!

„Soovin, et meil oleks Keenias ralli kõrval aega ka rohkem elu nautida, sest sealne metsik loodus on Euroopaga võrreldes nii eriline,“ vahendas Tänaku mõtteid M-Spordi pressiteenistus. „Meie seisame aga muidugi silmitsi teiste väljakutsetega: auto tuleb Keenias hoida ühes tükis! Siin on rajalõike, kus on väga lihtne kinni jääda ning ka selliseid rajalõike, kus on üldse keeruline aru saada, et kus see tee parajasti läheb.“

„Ega mul seal erilist edu pole olnud, nii et selleni pean veel jõudma,“ lisas parimal juhul Keenias 2021. aastal Hyundaid roolides kolmanda koha saavutanud Tänak. „Peame tegema kõik selleks, et meil ei tuleks keeruliste olude tõttu mingeid mehhaanilisi tagasilööke ning siis polegi muud, kui et meie peame tegema oma parima esituse.“

Kui Tänak on Keenia teid varasematel aastatel kuigivõrd näinud, siis tema tiimikaaslase Pierre-Loius Loubet' jaoks on tegemist karjääri esimese Safari ralliga.