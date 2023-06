Superstaarideta MMile sõitev USA korvpallikoondis rõhub nooruse uljusele

Et NBA hooaeg jõudis lõpule vähem kui nädala eest, pole USA meedias MMile sõitva koondise osas veel väga palju lokku löödud ning ametlikult pole veel mingeid nimesid välja hõigatud. Kindel saab olla vaid selles, et esimest korda on koondise moodustamise juures peamänedžerina meestega läbi rääkimas endine NBA tähtmängija Grant Hill ning et koondise peatreeneriks on Golden State Warriorsi loots Steven Kerr, keda abistavad Erik Spoelstra (Miami Heat), Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) ja Mark Few (Gonzaga ülikool).