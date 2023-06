Kuidas päästa kergejõustik? Erki Nool ei pea USA sprindilegendi pöörast ideed realistlikuks

Kergejõustik on pikemat aega virelnud tõsise probleemi küüsis: see lihtsalt ei paku inimestele piisavalt palju huvi. Vähemalt nii kipub arvama sprindilegend Michael Johnson, kellel on spordialade kuninganna päästmiseks ka idee. Julgete ja tihtilugu ka vastuoluliste seisukohtade poolest tuntud ameeriklase sõnul võiksid hüppe- ja heitealad kesta võistlustel maksimaalselt 15 minutit. Tema arvamus on saanud vastukaja paljude spordiala tippude seas – nemad on sellele selgelt vastu. Õhtuleht uuris ka kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Noole ja Eesti kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäe käest, kuidas võiks selline formaat päriselt välja näha ning kas nõnda radikaalne muudatus tuleks üldse kõne alla.