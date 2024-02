GALERII | Kolmsada autot kahe aastaga: reportaaž NAFO sõjaabi viimisest Ukrainasse

Kiievis on õhuhäire, teatab jälle telefoniäpp. Olen ehmatava alarmi hääletuks sättinud, aga sõnumeid päris lõpetama ei tõuse mu käsi ka pea kuu pärast Ukrainas käiku. Need aitavad hästi meeles pidada, et meie rahulik elu siin on privileeg, mida tuleb kaitsta.