TOUREST: kolme päevaga ring ümber maakera

„Kõiki saladusi me veel välja ei hõiska, kuid kindlalt võin öelda, et nii mitmekesist sisu ning messil saadavaid eripakkumisi veebist ega kuskilt mujalt Eestist ja Baltikumist ei leia,“ ütleb Eesti turismi- ja reisifirmade liidu peasekretäri Merike Hallik.

„Piltlikult öeldes saab messikülastaja kolme päevaga teha korraliku reisi ümber maakera, avastada erinevaid sihtkohti, tegevusi ja maitseid,“ on ta kindel, et läbi aegade suurimalt messilt on oodata ka publikurekordit.