LÕUNA-KOREA: turistile turvaline, samas küllalt eksootiline

Seoul on tema sõnul eriline suurlinn. Hoolimata sellest, et seal elab 23 miljonit inimest, on elutempo maailma suuruselt viiendas linnas hämmastavalt rahulik. „Keegi ei tõukle, keegi ei kiirusta, autod ei kihuta ega signaalita ja jalakäija võib rahulikult igal pool liikuda. Rollerijuhte on küll meeletult palju, aga isegi nemad arvestavad jalakäijatega.“ Kümne Lõuna-Koreas veedetud päeva jooksul kuulis ta kõigest paar korda politsei- või kiirabiautode sireene ja linnatänavatel puudusid mujal maailma suurlinnades nii tavalised kodutud ja kerjused.