JURIST ANNAB NÕU | Mida teha, kui tööandja nõuab lisatööd?

Tööandja saab nõuda selle töö tegemist, milles on töölepingus kokku lepitud. Kui töölepingus on märgitud ametikohaks näiteks sekretär, siis pole tööandjal õigust nõuda ilma kokkuleppeta näiteks raamatupidamise tegemist. Kui raamatupidamise tööülesannetes lepitakse siiski ajutiselt või alaliselt kokku, on mõistlik vormistada see püsival kujul, kirjalikult või e-kirja teel.