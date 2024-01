SÕTTA EI SAADETA: kümnendik Ukraina meespõgenikest on töötuna arvel

Ukrainlastele on pinnuks silmas rahvuskaaslased, kes on sõja eest Lääne riikidesse pakku pugenud. Eestis viibib selliseid mehi ligi 7000. Siseministri hinnangul toetavad nad oma riiki Eestis töötades. Mitte kõik ei käi aga tööl. Sõja algusest on Eestis töötuna arvel olnud 6000 kuni 55aastast Ukraina meest, ilmneb Töötukassa andmetest.