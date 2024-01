LAPSEMEELSETE IMEDEMAA: eestlane külastas kõiki maailma Disneylande

Oma lapsepõlveunistuse täitumiseks ta seda ei nimetaks. Orlandos asuvasse Disneylandi jõudis Cristo tänu oma toonasele Malaisia hiinlasest elukaaslasele, kes keelitas teda seda külastust ette võtma. Hiinlanna oli juba varem käinud mitmes Disneylandis ja oli veendunud, et jõuab ka ülejäänutesse. „Nii ka aastate jooksul kujunes,“ märgib Cristo ja tunnistab, et pole kindel, kas ta omal käel seda käiku üldse ette võtnud oleks.

„Aga põnev oli küll. Käisin pea seljas ja suu lahti ringi, mind hämmastas atraktsioonide üleelusuurus ja temaatiliste atraktsioonide variatiivsus. Tahtsin osa saada kõigest, mis ette juhtus. Mõnel pool tuli lausa üle tunni aja oodata, aga aega meil oli,“ kinnitab Cristo, et enamik täiskasvanutele mõeldud lõbusõite sai omal nahal ka järele proovitud.

„Karjumistorn on ikka päris õudne, ja seda nii üles sööstes kui ka alla sadades,“ tõdeb Cristo, et ka edaspidi on ta üritanud võimalikult palju atraktsioone ära proovida. Kui just järjekord pole tundidepikkune olnud. Pea kõigi atraktsioonide juures näidatakse ka eeldatavat ooteaja pikkust.

Kui naasta ühte kuuest Disneylandist, läheks Cristo Pariisi lähedasse Marne-la-Valléesse. Foto : Erakogu

Pariisi Disneylandi jõudis viimasena

Kuigi Orlando Disneyland jättis Cristole kustumatu mälestuse, ei plaaninud ta seepärast veel ülejäänud viit Disney-parki läbi käia. „Külastada kõiki polnud omaette eesmärk, aga isu kasvas, mida lähemale sellele teetähisele jõudsin,“ ütleb Cristo. Kindlasti aitas kaasa seegi, et ta elas aastaid Aasias ja pooled pargid just selles ilmajaos asuvadki. Nii käis ta Jaapani Disneylandis näiteks oma sünnipäeva tähistamas. „Hongkongis olin tööl – asi siis see parkki vabal ajal üle vaadata. Shanghais jääb lapsemeelsete imedemaa lennujaama lähiümbrusse, nii et sealgi sai enne lendu mugavalt ära käia,“ tõdeb ta.

Seni ta ühtegi kuuest külastatud kohast teist korda tagasi jõudnud pole, aga kui peaks valima, siis naaseks ta vast Pariisi-lähedasse Marne-la-Valléesse. „See on ainus Disneyland, mida külastasin ihuüksi. Disneylandi tunnuslause ütleb, et see on maailma õnnelikum paik, aga kui sul seda tunnet kellegagi jagada pole, jääb midagi justkui puudu. Juhuslikult sattus meile lähim Disneyland olema ka minu jaoks viimane – jõudsin saatuse tahtel kaugematesse enne,“ ütleb Cristo.