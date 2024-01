KODULAENU TEISE PANKA VIIMINE ODAVAMAKS! Inspektsioon: „Kõrvalkulud on nii suured, et inimesed loobuvad soodsamast pakkumisest.“

Finantsinspektsioon on teinud ettepaneku muuta kodulaenu teise panka üleviimine lihtsamaks ja odavamaks. Muu hulgas võiks notari asemel tehingute õigsuse eest vastutada hoopis pank. Pankadele mõte meeldib: „Nüüd tulevad kõik just meie juurde,“ usuvad nad. Notarid on aga pahased – nende võetav tasu olevat kaduvväike.