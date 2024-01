Peep Jalakas: Eesti on Euroopa suurima majanduslangusega riik

Euroopa Komisjoni värske majandusprognoosi põhjal võib Eestit oodata sel aastal 2,6-protsendiline majanduslangus, mis tähendab, et Eesti on Euroopa suurima majanduslangusega riik. Majanduslangus on vaid üks tegur, mis mõjutab ettevõtluskeskkonna seisu. Kui ettevõtluskeskkond on ebakindel, on sel pikaajaline sotsio-ökonoomiline mõju. Milline on ettevõtlussektori tänane olukord ja väljavaade, selgitas SEB panga ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas.