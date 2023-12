VÕLAD AVALIKUKS: uuest registrist näeb tervikpilti laenusoovija maksmata võlgade kohta

Justiitsministeeriumi hallatav keskne täitmisregister on kõigile kättesaadav koht, kust nii võlgnikul endal kui ka kolmandatel isikutel on võimalik saada infot käimasolevate täitemenetluste ja nendega seotud maksekonto arestide kohta. Täitmisregistrist saavad infot ka eraisikud, et enne lepingulisse suhtesse astumist kontrollida teise lepingupoole maksedistsipliini.