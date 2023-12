KÕHT SAI LIIGA TÄIS? Kuus lahedat ideed perega matkamiseks

Perega loodusesse suundudes tuleb arvestada, et lapsed ei lähe metsa rahu ja vaikust otsima, vaid avastama. Värske õhk toob neis esile uudishimulikud detektiivid, kes teavad, et igal puul, kivil ja lumehelbel on oma lugu rääkida. Mida looduses ette võtta, et retk mõnusalt kulgeks?