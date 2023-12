Mäesuusa ABC: kuidas valmistuda elu esimeseks suusareisiks? Enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul

„Vaadates erinevate reisifirmade reklaame tundub tihti, et see on imelihtne. Kaunid päikeselised pildid meelitavad suurtele mägedele minema, aga et suusareis ei valmistaks pettumust, tasub mäesuusa põhitõed siiski kodustel nõlvadel selgeks saada,“ soovitab ESSIA mäesuusainstruktor Monika Tamm. Kuigi Eesti suusamägede nõlvad pole pikkuselt küll näiteks Alpidega võrreldavad, on need tema sõnul raskusastmelt ka kõrgemate mägede ja pikemate nõlvadega samaväärsed. Ning sestap sobivad väga hästi ka edasijõudnutele.