MÄNG AITAB: parim kingitus lapsele jõuludeks on rahatarkus

Ettevõtja ja rahatarkuse edendaja Mart Vainu on loonud rahatarkuse online- mängu Cashy, et oskus rahaga ümber käia jõuaks võimalikult paljudeni ja rahatarku, nii noori kui vanu, tuleks järjest juurde. „Peab looma sisu, mis on lõbus ja lahe. Kui inglise keeles guugeldada, kuidas säästa, on sellele vasteks miljon artiklit, aga inimesed ei viitsi lugeda. Lõbusam on Netflixi vaadata. Sellepärast tegime mängu, mis inimest paeluks.“

Triin Ott ettevõttest Admirals on traditsioonilise rahatarkuse lauamängu „Rahatarkuse kompass,“ üks autoritest. Eesti esimene rahatarkuse lauamäng on mõeldud peamiselt 1-3. klassi lastele esimeste teadmiste saamiseks selles vallas. „Väga hea meel on näha, kuidas rahatarkusest enam räägitakse. Kuid nii nagu lapsed lähevad kooli akadeemilist haridust ja teadmisi omandama, võiks ka rahatarkus olla eraldi oskus, mida juba lapseeas omandada,“ usub Triin.