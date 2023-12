ETTEVAATUST! Pühadeajal aktiveeruvad libaveebipoed ja sõnumipetturid

Tuulile viskas paar nädalat tagasi Instagramis ette reklaami, kus oli tuntud ja kvaliteetse lastebrändi Name It toodete soodusmüük. Ta avas reklaami ja sealt avanes väga tõetruu veebileht, kus olid toodetele eriti head pakkumised. „Tagantjärgi mõtlen muidugi, et need hinnad olid ikkagi liiga head, et tõsi olla. Kuna just oli vaja lastele rõivaid osta, panin kokku ostukorvi ja tegin seda eriti kärmelt, sest leheküljel jooksis sooduspakkumise aeg, mis vähenes halastamatu kiirusega…“

***

Samuti on hetkel väga laialdaselt levinud pettused, kus helistatakse politseist ja teavitatakse klienti võimalikest probleemidest (väidetakse, et isik on tagaotsitavaks kuulutatud, tema kontol toimub midagi kahtlast vms). Sellised „kõned politseist“ tehakse tavaliselt vene või inglise keeles. Eesti politsei ei tee võõrkeelseid kõnesid, vaid nende taga on kindlasti petturid. Interpol, Europol ega muu riigi politsei ei suhtle mitte kunagi Eesti inimestega otse. Sellise kõne saades soovitame rääkida eesti keeles ja kui teine pool jätkab võõrkeeles, katkestage kõne. Kahtluse korral võib alati politsei infotelefonile helistada ja järele uurida, kas kõne tuli ikka neilt.