PIMEDUSE JA KÜLMA EEST SOOJALE MAALE! Kuidas saada hea reis hea hinnaga?

On inimesi, kellele neli aastaaega on sulaselge rõõm, ja on neid, kellele külm aeg, ennekõike aga kuid kestev pimedus on üks lõputu kannatamine. Viimaste seas on palju neid, kes praegu mõlgutavad mõtet põgusastki soojamaareisist, et kas või korraks pääseda mõnusamasse kliimasse. Kuhu tasuks praegu sõita?