KATKEND RAAMATUST | Minu Itaalia: üks Itaalia on Calabria bandiitide ja Apuulia anarhistide, teine kirglike armulugude ja naljakate perereiside maa

„Minu jaoks on Itaaliaid alati olnud mitu. On see Itaalia, kust mu esiisad omal ajal lahkusid. On Itaalia, kust pärines mu ema koduses köögis valmistatud toit. On filmikunsti, muusika ja kirjanduse Itaalia. Ning Itaalia, mis elab mu unenägudes. Üks Itaalia on see, kus tegutsevad Calabria bandiidid, Apuulia anarhistid ja Veneetsia meresõitjad. Ent samuti kätkeb Itaalia kirglike armulugude ja valusnaljakate perereiside maad,“ tõdeb Justin Petrone ja püüab oma raamatus kõigist neist Itaaliatest ka jutustada.